0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı)
0 faizli kredi veren bankalar listesi güncellenmeye devam ediyor. Bankalarda yeni müşterilere özel 0 faizli kredi yarışı devam ediyor. Bankalar, yeni müşterilere özel düzenledikleri kampanyalarla birlikte, 0 faizli 3 ay vadeli 55 bin ve 6 ay vadeli 50 bin TL kredi vermeye başladı. Kasım ayının son günlerinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların faizsiz kredi kampanyaları ile hesaplarına nakit akışı sağlayabilecek. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi.
Bankalarda 0 faizli kredi verme yarışı hız kazanmaya başladı. Yeni müşterilerine özel, acil paraya ihtiyaç duyan vatandaşlara faizsiz kredi kampanyaları sunan bankalar, böylelikle bankalarında müşteri olan kişilere faizsiz nakit imkanı sunacak. Faizsiz kredi veren bankaların hangileri olduğu, devlet ve özel bankaların duyuruları sonrasında belli oldu. 0 faizli kredi kampanyalarıyla vatandaşlar, bankalardan 50 bin lira ve 55 bin lira kredi imkanından yararlanabiliyor.