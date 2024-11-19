0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı)

0 faizli kredi veren bankalar listesi güncellenmeye devam ediyor. Bankalarda yeni müşterilere özel 0 faizli kredi yarışı devam ediyor. Bankalar, yeni müşterilere özel düzenledikleri kampanyalarla birlikte, 0 faizli 3 ay vadeli 55 bin ve 6 ay vadeli 50 bin TL kredi vermeye başladı. Kasım ayının son günlerinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların faizsiz kredi kampanyaları ile hesaplarına nakit akışı sağlayabilecek. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi.

0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı) - 1

Bankalarda 0 faizli kredi verme yarışı hız kazanmaya başladı. Yeni müşterilerine özel, acil paraya ihtiyaç duyan vatandaşlara faizsiz kredi kampanyaları sunan bankalar, böylelikle bankalarında müşteri olan kişilere faizsiz nakit imkanı sunacak. Faizsiz kredi veren bankaların hangileri olduğu, devlet ve özel bankaların duyuruları sonrasında belli oldu. 0 faizli kredi kampanyalarıyla vatandaşlar, bankalardan 50 bin lira ve 55 bin lira kredi imkanından yararlanabiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı) - 2

0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Bankalar 20 bin lira, 30 bin lira, 35 bin lira, 45 bin lira, 50 bin lira ve 55 bin lira şeklinde faizsiz kredi kampanyalarıyla yarışa girdi.

İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı) - 3

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 35 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı) - 4

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı) - 5

AKBANK

Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 25 bin TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45 bin TL'lik fırsat sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı) - 6

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45 bin TL'lik fırsat yaratıyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı) - 7

İŞ BANKASI

İş Bankası yeni müşterilerine özel, 0 faizli 25 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 30 bin TL'ye varan ek hesap imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı) - 8

TEB

TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 50 bin TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı) - 9

DENİZBANK

Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı) - 10

ON DİJİTAL BANKACILIK

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 15 bin TL kredi ve 0,99 faizli 35 bin TL ek hesap imkanı sunuyor.

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