0 faizli kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? (55 bin lira 3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı)

Bankalarda 0 faizli kredi verme yarışı hız kazanmaya başladı. Yeni müşterilerine özel, acil paraya ihtiyaç duyan vatandaşlara faizsiz kredi kampanyaları sunan bankalar, böylelikle bankalarında müşteri olan kişilere faizsiz nakit imkanı sunacak. Faizsiz kredi veren bankaların hangileri olduğu, devlet ve özel bankaların duyuruları sonrasında belli oldu. 0 faizli kredi kampanyalarıyla vatandaşlar, bankalardan 50 bin lira ve 55 bin lira kredi imkanından yararlanabiliyor.