1 milyon liraya 207 bin lira faiz getirisi. Tek tek hesapladık, işte getiriler
15.12.2025 08:26
Burak Taşçı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faizleri 150 baz puan indirerek politika faizini yüzde 38'e düşürmüştü.
TÜİK'in yeni enflasyon sepeti düzenlemesiyle birlikte 2026 yılında enflasyonun daha hızlı düşüş göstereceği beklentisi hakim olmaya başladı.
Enflasyonda beli kırılamayan kiranın ağırlığının düşürüleceğine dair ekonomistlerin aktardığı bilgiler neticesinde hızlı enflasyon gerilemeleri görülebilir.
Ayrıca bu yıl yağışların düzenli ve don olaylarına rastlanılmaması durumunda gıda enflasyonundaki katılığın da kırılması beklentisi ortaya çıkıyor.
Bu gelişmelerin yaşanması halinde enflasyonun gerileyecek olması Merkez Bankası'nın faiz açısından elini rahatlatacak ancak mevduat yatırımcılarını bu durum üzecek gibi duruyor.
Fiyat istikrarının korunması için mücadele eden Merkez Bankası, faizleri düşürmeye devam ederse ilk etapta mevduat faizleri, sonrasında ise kredi faizlerinde düşüş yaşanacak.
Dramatik düşüşün çok hızlı reaksiyon göstermesi beklenmese de 2026 yılı için faiz indirimlerinin güçlü olabileceği sinyalleri alınmaya başlandı.
MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞER Mİ?
Mevduat faizleri Merkez Bankası'nın aldığı indirim kararlarıyla gerilemeye devam ediyor. Faiz kararından önce yıllık yüzde 42-43 oranında faiz veren bankalar şu sıralar yüzde 38-40 aralığında faiz vermeye başladı. Bu da mudilerin kazançlarını düşürmeye başladı.
SON RAKAMLARI MERKEZ BANKASI AÇIKLADI
Faiz indiriminden önceki son yüksek dönem faizlerin bulunduğu dilimdeki verileri TCMB açıkladı. Bir aya kadar vadede faiz yıllık yüzde 46,57, 3 aya kadar vadede yüzde 47,74, 6 aya kadar vadede yüzde 45,6, 1 yıla kadar vadede yüzde 43,12, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 39,14 olarak gerçekleşti.
1 MİLYON LİRASI OLAN NE KAZANACAK?
1 milyon lirasını TL mevduata bağlayan mudi bir ayda vergiler çıktıktan sonra net 32 bin 17 lira, 3 aylık vadede 102 bin 465 lira, 6 aylık vadede 206 bin 910 lira gelir elde edecek.