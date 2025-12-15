1 milyon liraya 207 bin lira faiz getirisi. Tek tek hesapladık, işte getiriler

Mevduat faizleri Merkez Bankası'nın aldığı indirim kararlarıyla gerilemeye devam ediyor. Faiz kararından önce yıllık yüzde 42-43 oranında faiz veren bankalar şu sıralar yüzde 38-40 aralığında faiz vermeye başladı. Bu da mudilerin kazançlarını düşürmeye başladı.

SON RAKAMLARI MERKEZ BANKASI AÇIKLADI

Faiz indiriminden önceki son yüksek dönem faizlerin bulunduğu dilimdeki verileri TCMB açıkladı. Bir aya kadar vadede faiz yıllık yüzde 46,57, 3 aya kadar vadede yüzde 47,74, 6 aya kadar vadede yüzde 45,6, 1 yıla kadar vadede yüzde 43,12, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 39,14 olarak gerçekleşti.