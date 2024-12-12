1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. Son verilere göre 1 milyon TL'nin aylık taksitleri de değişti. 1 milyon TL’lik konut kredisi kullanmayı düşünenler için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları, bankaların güncel faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor. İşte bankaların sunduğu en güncel oranlar ve ödeme seçenekleri...

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 1

1 milyon TL’lik konut kredisi geri ödemesi, bankaların belirlediği faiz oranlarına ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösterir. Krediyi kullanacak kişinin tercih ettiği vade süresi uzadıkça aylık taksit tutarı düşer, ancak toplam geri ödeme miktarı artar. Kısa vadeli kredilerde ise aylık ödemeler yüksek olur, ancak faiz yükü daha azdır. Bankalar, kredi çeken kişilere farklı faiz oranları ve ödeme planları sunar. Geri ödeme planı belirlenirken aylık gelir, giderler ve kredi faiz oranları dikkatlice değerlendirilmelidir. Peki, . 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişi, 120 ay vadeli ödeme planıyla ne kadar taksit ödeyecek? İşte bankalara göre aylık taksit ve toplam ödeme tutarları…

NTVPARA HABERLERİ

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 2

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 3

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 5

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 33.121,69 TL

Toplam Ödeme: 3.990.862 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 6

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 7

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.761.153 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 8

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 9

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 10

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 11

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.044.172 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 12

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 13

HALK BANKASI

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 14

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 35.573,17 TL

Toplam Ödeme: 4.279.345 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 15
1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 16

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 17

ODEA

Faiz Oranı: %6,99

Aylık Taksit: 69.921,06 TL

Toplam Ödeme: 8.401.103 TL

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum - 18

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 52.613,36 TL

Toplam Ödeme: 6.326.803 TL

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