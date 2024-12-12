1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

1 milyon TL’lik konut kredisi geri ödemesi, bankaların belirlediği faiz oranlarına ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösterir. Krediyi kullanacak kişinin tercih ettiği vade süresi uzadıkça aylık taksit tutarı düşer, ancak toplam geri ödeme miktarı artar. Kısa vadeli kredilerde ise aylık ödemeler yüksek olur, ancak faiz yükü daha azdır. Bankalar, kredi çeken kişilere farklı faiz oranları ve ödeme planları sunar. Geri ödeme planı belirlenirken aylık gelir, giderler ve kredi faiz oranları dikkatlice değerlendirilmelidir. Peki, . 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişi, 120 ay vadeli ödeme planıyla ne kadar taksit ödeyecek? İşte bankalara göre aylık taksit ve toplam ödeme tutarları…