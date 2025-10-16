1 Nisan 2026'da başlıyor: 5G teknolojisi ile ilgili tüm merak edilenler

Mobil internet hızını mevcut seviyeye göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak.

Türkiye, 1991’de 1G, 1994’te 2G, 2009’da 3G, 2016’da ise 4,5G teknolojisine geçmişti. 2019’da başlayan 5G testleri, bu yıl itibarıyla son aşamaya geldi.

Bugün yapılan 5G ihalesinde, iki frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplamı KDV dahil 3,53 milyar dolar oldu. İhaleye Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, asgari 2,12 milyar dolar olarak belirlenen hedefin aşıldığını belirterek, “Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’a teşekkür ederim.” dedi.

İşte 5G teknolojisi ile ilgili tüm merak edilenler... 

1- 5G NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

5G, yeni nesil mobil iletişim altyapısı olarak öne çıkıyor. 4.5G’ye kıyasla 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunan 5G, internette yapılan tüm kullanımları daha yüksek hızla, daha düşük gecikme ile deneyimleme imkanı tanıyacak.

Bu teknoloji, özellikle akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yenilikleri mümkün kılan altyapıyı sağlayacak.

5G’nin hız artışıyla birlikte gelen başka bir yenilik ise kapasite artışı olacak. 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderebilmesi 5G ile mümkün hale gelebilecek.

2-5G'NİN 4,G'DEN FARKI NEDİR?

5G'de, hız en önemli avantaj olarak öne çıkıyor. Mevcut 4.5G ile dakikalar içerisinde indirilen HD kalitedeki bir film 5G ile saniyeler içerisinde indirilebilecek.

5G, internet kullanımı sırasında ortaya çıkan gecikme sürelerini minimuma indirerek kullanıcı deneyimini artırırken buna ek olarak yüksek bant genişliği sayesinde stadyum, konser alanı gibi çok sayıda kullanıcının bulunduğu ortamlarda bile yüksek hızlı internet imkanı sağlayacak.

3-TÜRKİYE'DE 5G'YE NE ZAMAN GEÇİLECEK? 

Hizmet sağlayıcılar yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

4- 5G’NİN KAPSAMA ALANI NASIL OLACAK?

5G, ilk olarak nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacak ve ilk sinyaller buralardan alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 5G'ye geçisin bölge bölge olacağını belirtirken, kapsama alanına tüm Türkiye'nin dahil edilmesinin bir yıl ya da bir yıldan biraz daha uzun sürebileceğini ifade etti.

5- TÜRKİYE'DE 5G'YE UYUMLU CİHAZLARIN PAYI NEDİR? 

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonenin, 22 milyonun cep telefonu 5G'ye uyumlu cihazlardan oluşuyor.

Türkiye'de yaklaşık olarak 96 milyon mobil abone olduğunu aktaran Uraloğlu, bunların yaklaşık 11 milyonunun makineler arasında iletişim sağlayan aboneler olduğu bilgisini paylaştı. Türkiye'deki telefonların 4'te biri kadarı 5G uyumlu telefonlardan oluşuyor.

6- MEVCUT TARİFE DEĞİŞMELİ Mİ? EK ÜCRET VAR MI?

Herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, mevcut kullanılan tarife kullanılmaya devam edilerek 5G hizmetinden yararlanılabilecek. Aboneler, 5G için herhangi bir ek ücret ödemesi yapmayacak.

7- 5G KULLANILDIĞI ANLIK OLARAK NASIL ANLAŞILACAK?

Kullanıcılar, anlık internet kullanımlarını 5G ile mi yoksa 4.5G ile mi yaptığını mobil cihazındaki ibareye bakarak anlayabilecek. 5G kapsama alanı içerisinde mobil cihazdaki ağ göstergesinde 4.5G (LTE) yerine 5G yazacak.

8- 5G HİZMETİ NASIL İPTAL EDİLİR?

5G hizmeti halihazırda faaliyete geçtiğinde, kullanıcılar bu hizmeti ücretsiz olarak kapatabilecekler. Bunu yapmak isteyen kullanıcı, mobil operatörünün belirttiği numaraya SMS göndererek 5G’yi devre dışı bırakabilir.

9- 5G TEKNOLOJİSİ SANAYİYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye’de 5G teknolojisinin devreye alınmasıyla sanayi sektöründe köklü bir dönüşüm bekleniyor. Yüksek hız, düşük gecikme ve çoklu cihaz bağlantısı sayesinde üretim hatlarında makineler, robotlar ve sensörler eş zamanlı çalışabilecek.

10- FİNANS SEKTÖRÜNDE 5G NASIL DEĞİŞİMLERE NEDEN OLACAK? 

5G finansal işlemlerin hızını ve güvenilirliğini artırarak, büyük veri ve yapay zeka tabanlı hizmetlerin gerçek zamanlı olarak daha etkin bir şekilde sunulmasına olanak tanıyor. 5G'nin gecikme süresini ultra düşük seviyeye indirmesi ve yüksek bant genişliği sayesinde yüksek frekanslı alım-satım işlemleri ve yatırım işlemleri neredeyse anında yapılacak.

Uzmanlara göre, 5G sayesinde gelişmiş şifreleme ve gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ile işlem güvenliği önemli ölçüde artarken; bankacılık operasyonlarında otomasyon hızlanarak maliyetler düşüyor, IoT entegrasyonu ile akıllı ev finansal hizmetleri veya araç bankacılığı gibi yenilikçi dijital bankacılık deneyimlerinin önü açılıyor.

