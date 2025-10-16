1 Nisan 2026'da başlıyor: 5G teknolojisi ile ilgili tüm merak edilenler

Mobil internet hızını mevcut seviyeye göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak.

Türkiye, 1991’de 1G, 1994’te 2G, 2009’da 3G, 2016’da ise 4,5G teknolojisine geçmişti. 2019’da başlayan 5G testleri, bu yıl itibarıyla son aşamaya geldi.

Bugün yapılan 5G ihalesinde, iki frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplamı KDV dahil 3,53 milyar dolar oldu. İhaleye Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, asgari 2,12 milyar dolar olarak belirlenen hedefin aşıldığını belirterek, “Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’a teşekkür ederim.” dedi.

İşte 5G teknolojisi ile ilgili tüm merak edilenler...