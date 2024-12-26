1 Ocak 2025 tarihine dikkat. Çifte maaş dönemi bitiyor, 92 bin lirayı geçemeyecek

Kamu görevlilerinin çift maaş dönemi sona eriyor. Birden fazla görevi olan kamu çalışanları sadece tek yerden maaş alabilecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye adı altına ödeme yapılmayacak. Her statüdeki kamu çalışanları sadece bir görevi için maaş alacak bu maaş 92 bin TL'yi geçemeyecek.

1 Ocak 2025 tarihine dikkat. Çifte maaş dönemi bitiyor, 92 bin lirayı geçemeyecek - 1

Kamu görevlilerinin çift maaş almasına engelleyen düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

Çalışanların sadece bir yerden maaş almaları ve buna üst sınır getirilmesine ilişkin yasal düzenleme 2025'te yürülüğe girecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye ödemeleri adı altında ödeme yapılmayacak.

NTVPARA HABERLERİ

1 Ocak 2025 tarihine dikkat. Çifte maaş dönemi bitiyor, 92 bin lirayı geçemeyecek - 2

Özel veya kamu ayrımı olmadan her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim, denetim, tasfiye ve danışma kurulu üyeliğinde, komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.

1 Ocak 2025 tarihine dikkat. Çifte maaş dönemi bitiyor, 92 bin lirayı geçemeyecek - 3

NE KADAR MAAŞ ALACAKLAR?

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Bu rakam bugün itibarıyla 98 bin liraya karşılık geliyor.

1 Ocak 2025 tarihine dikkat. Çifte maaş dönemi bitiyor, 92 bin lirayı geçemeyecek - 4

FAZLA MAAŞA NE OLACAK?

Birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak.

1 Ocak 2025 tarihine dikkat. Çifte maaş dönemi bitiyor, 92 bin lirayı geçemeyecek - 5

Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

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