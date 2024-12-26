1 Ocak 2025 tarihine dikkat. Çifte maaş dönemi bitiyor, 92 bin lirayı geçemeyecek
Kamu görevlilerinin çift maaş dönemi sona eriyor. Birden fazla görevi olan kamu çalışanları sadece tek yerden maaş alabilecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye adı altına ödeme yapılmayacak. Her statüdeki kamu çalışanları sadece bir görevi için maaş alacak bu maaş 92 bin TL'yi geçemeyecek.
Kamu görevlilerinin çift maaş almasına engelleyen düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.
Çalışanların sadece bir yerden maaş almaları ve buna üst sınır getirilmesine ilişkin yasal düzenleme 2025'te yürülüğe girecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye ödemeleri adı altında ödeme yapılmayacak.