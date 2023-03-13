10 soruda borç yapılandırma: Faiz ve cezalar silinecek

TOPLAMI 2 BİN LİRANIN ALTINDA OLAN 3 FARKLI TRAFİK CEZASI DA SİLİNECEK Mİ?

Alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olmasına karşın 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmeyen ve tüm tahsil daireleri itibariyle asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında olan borçlar silinecek. Üç ayrı ceza olsa da iki bin lirayı geçmiyorsa aynı kapsamda değerlendirilecek.

Bu tutarın hesabında 1 Ocak 2023 itibariyle tahsil dairesi kayıtları dikkate alınacak. Düzenleme öncesi yapılan ödemeler iade edilmeyecek. Bu konuda açılan davalar, alacaklı tahsil dairesinin alacağın terkin edildiğine ilişkin bildirimi üzerine mahkeme tarafından sonlandırılacak.