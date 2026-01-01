100 bin lira bir yılda 5 milyon oldu. Kim ne kadar kazandı?

Borsa İstanbul'da endeks bazında bakıldığında 2025 yılına 9 bin 858 puandan başladı. Yılı 11 bin 261 puandan tamamladı. Böylece BİST endeks bazında yıllık yüzde 14,2 oranında getiri sağladı ve enflasyonun çok altında kalarak yatırımcısını enflasyona karşı ezdirdi. Borsa İstanbul'da endeks dışında hisse bazlı incelemeler yapılması daha doğru sonuçlar verecektir. Bu nedenle aldığınız hissenin aracı kurum sayfasından yıllık ya da aldığınızdan bu yana olan getirisini daha ne görebilirsiniz.