100 bin lira bir yılda 5 milyon oldu. Kim ne kadar kazandı?
01.01.2026 08:36
Burak Taşçı
Borsa İstanbul, dolar, euro, altın, gümüş, fon, mevduat faizi. 2025 yılında finansal piyasalarda hareketlilik eksik olmadı. İşte en çok kazandıran finansal piyasalar enstrümanı...
2025 yılını geride bırakırken parası olanların farklı hesapları da görülmeye başlandı. Bir yılda parasını ne kadar artırdığını öğrenmek isteyenler rakamlara boğuldu.
Dolar, Euro, Borsa İstanbul, fon, mevduat faizi gibi birçok enstrümana yatırım yapanlar enflasyona karşı ne durumda olduklarını merak ediyor.
DOLAR YATIRIMCISI
Dolar 2025 yılına 35,3799 liradan başlangıç yaptı. 31 Aralık 2025 tarihinde 42,9557 liradan kapandı. Böylece dolar yatırımcısı yüzde 21,41 oranında kazanç sağladı ve yüzde 31 civarında gerçekleşmesi beklenen enflasyona karşı yenilmiş oldu.
EURO YATIRIMCISI
Euro 2025 yılına 36,6746 liradan başlangıç yaptı. 31 Aralık 2025 tarihinde 50,5535 liradan kapandı. Böylece Euro yatırımcısı yüzde 38 seviyesinde getiri sağladı ve enflasyonun üstünde getiriye ulaşmış oldu.
ALTIN YATIRIMCISI
Gram altın 2025 yılına 2 bin 984 liradan başladı. 31 Aralık 2025 tarihinde 5 bin 951 liradan kapandı. Böylece altın yatırımcısı yüzde 100 oranında kazanç elde etmiş oldu ve enflasyonun neredeyse 3 katı kazancı cebine koydu.
GÜMÜŞ YATIRIMCISI
Gram gümüş 2025 yılına 32,8604 liradan başlamıştı. 31 Aralık 2025 tarihinde 97,1256 liradan kapanış gerçekleştirdi. Böylece gümüş yatırımcısı yüzde 196 oranında kazanç elde etti ve enflasyonun çok üzerinde getiri sağlamış oldu.
MEVDUAT YATIRIMCISI
Mevduat faizleri 2025 yılı içinde ortalama olarak yıllık yüzde 40 civarında getiri sağladı. Enflasyona karşı yenilmeyen mevduat faizi getirisi garanti kazanç oluşturdu.
BORSA İSTANBUL YATIRIMCISI
Borsa İstanbul'da endeks bazında bakıldığında 2025 yılına 9 bin 858 puandan başladı. Yılı 11 bin 261 puandan tamamladı. Böylece BİST endeks bazında yıllık yüzde 14,2 oranında getiri sağladı ve enflasyonun çok altında kalarak yatırımcısını enflasyona karşı ezdirdi. Borsa İstanbul'da endeks dışında hisse bazlı incelemeler yapılması daha doğru sonuçlar verecektir. Bu nedenle aldığınız hissenin aracı kurum sayfasından yıllık ya da aldığınızdan bu yana olan getirisini daha ne görebilirsiniz.
YATIRIM FONLARI
Yatırım fonlarına TEFAS üzerinden baktığımızda en yüksek getiri son bir yılda yüzde 4 bin 414 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon olarak öne çıkıyor. Yüzde bin 25 oranında yükselişle Ata Portföy Barbaros Hisse Senedi Serbest Fonu, üçüncü sırada ise yüzde 684 oranında yükselişle Atlas Portföy Serbest Fon bulunuyor. Tera Portföy Birinci Serbest Fon incelendiğinde son 3 yılda yüzde 53 bin 880 getiri ile büyük kazanç sağladığı görülüyor. Başka bir deyişle 100 bin lirasını Tera Portföy Birinci Serbest Fon'a yatıran bir yatırımcı 3 yıl sonunda parasını yaklaşık 54 milyon liraya yükseltecekti. 2025 yılında 100 bin lirasını aynı fona yatıran yatırımcının parası yaklaşık 5 milyon lira olacaktı.
STOPAJ ORANLARI UNUTULMAMALI
Mevduat ve yatırım fonlarında yüzde 17,5 oranında kazançtan elde edilen gelirden kesilen stopaj oranı bulunuyor.