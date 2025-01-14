10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler?

2025 Aile Yılı ilan edildi. Bu kapsamda evlilik oranlarını artırmak ve doğurganlık hızını yükseltmek için bir dizi destek devreye alındı. Faizsiz 150 bin lira kredi ve 5 bin lira çocuk desteği onlardan bazıları… Peki faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, çocuk desteği için son tarih ne? İşte 10 soruda Aile Yılı desteklerine ilişkin merak edilenler…

10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 1

Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025’in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek.

NTVPARA HABERLERİ

10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 2

Hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak.

İkinci çocuk için her ay 1500, üç ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira annenin hesabına yatırılacak.

10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen törenle 10 başlıkta yeni destekleri açıkladı.

Bu kapsamda Aile Yılı’na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:
10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 4

ÇOCUK DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

1 - Doğum yardımı kapsamında 1 Ocak 2025 ve sonrası ilk çocuğuna sahip olan anneye ne kadar ödeme yapılacak?

Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.
10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 5

ÇOCUK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

2 - Ailelere, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları için yardım yapılacak mı?

Hayır, yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 6

İKİNCİ ÇOCUK YARDIMI NE KADAR

3 - 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan bir annenin hesabına aylık ne kadar yatırılacak?

Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.
10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 7

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İÇİN DESTEK NE KADAR

4 - İlk ve ikinci çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren bir anneye üç ve üzeri çocuğu dünyaya geldiğinde aylık ne kadar ödeme yapılacak?

Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.
10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 8

5 - 1 Ocak 2025'ten önce iki çocuk sahibi olan, üçüncü çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren annenin hesabına ne kadar ödeme yapılacak?

Uygulama sadece 1 Ocak 2025'ten itibaren doğacak çocukları kapsadığı için annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.
10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 9

DOĞUM YARDIMI KAÇ YAŞA KADAR VERİLECEK?

6 - Doğum yardımları, çocuklar kaç yaşını tamamlayana kadar verilecek?

Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 10

DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

7 - Yardımlarda herhangi bir kriter gözetilecek mi?

Yardımlar, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek.
10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 11

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK

8 - Çiftler, 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu'na nereden başvurabilecek?

Evlilik yolundaki genç çiftler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.
10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 12

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER

9 - Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartları nelerdir?

Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.
10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler? - 13

KREŞ DESTEĞİ OLACAK MI?

10 - Kadınlara yönelik ne tür çalışma modelleri hayata geçirilecek ve kreş desteğine yönelik ne gibi yenilikler yapılacak?

Kadınların ev ve işleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalmamaları için esnek ve uzaktan çalışma modelleri hayata geçirilecek. Halihazırdaki kreşlerin sayısı artırılarak ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER