10 soruda Aile Yılı destekleri: Faizsiz 150 bin lira kredi nasıl alınır, çocuk desteği şartları neler?
2025 Aile Yılı ilan edildi. Bu kapsamda evlilik oranlarını artırmak ve doğurganlık hızını yükseltmek için bir dizi destek devreye alındı. Faizsiz 150 bin lira kredi ve 5 bin lira çocuk desteği onlardan bazıları… Peki faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, çocuk desteği için son tarih ne? İşte 10 soruda Aile Yılı desteklerine ilişkin merak edilenler…
Evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025’in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek.