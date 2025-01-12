11 soruda depozito iade sistemi: Vatandaş nasıl ödeme alacak?
Sıfır Atık Hareketi'nde yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Çevre Ajansı, depozito iade sistemini 2025 yılı sonuna kadar 81 ilde hayata geçirecek. Vatandaşa teşvik ödemesi, e-cüzdan hesabı gibi bir çok yenilik var. İşte depozito sistemiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS), kamu ve özel sektör iş birliği ile hayata geçiriliyor.
Böylece piyasaya sürülen zorunlu depozitoya tabi içecek ambalajların tüketilmesi sonrasında iade alınması ve vatandaşa teşvik bedeli ödenmesi sağlanacak.
Depozito bedeli vatandaşın e-cüzdan hesabına iade edilecek.
Bu arada tüketicilerin iade süreçlerinde kullanacağı mobil uygulama “Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)” da kullanılmaya başlandı.