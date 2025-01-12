11 soruda depozito iade sistemi: Vatandaş nasıl ödeme alacak?

Uygulama Türkiye genelinde ne zaman başlayacak?



Sakarya’da başlatılan uygulama 2025 yılı sonuna kadar ülke genelinde her il ve her ilçede hayata geçirilecek.



DOA’ya hangi kurum ve kuruluşlar destek veriyor?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansının (TÜÇA) sistem yöneticisi olarak yer aldığı depozito yönetim sistemi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliği ile yürütülecek.