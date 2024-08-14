15 Eylül'den itibaren geçerli: Emlakta "doğrulanmış ilan" dönemine geçiliyor
Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül'den itibaren "doğrulanmış ilan" düzenlemesi devreye alınıyor. Aynı taşınmaz için birden fazla emlakçının yetkilendirilmesine imkan tanınırken yetkilendirme süresi de 3 ay olarak belirlendi. Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nden yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin esas ve usulleri tespit edildi.
Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.