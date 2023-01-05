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15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler)

TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin ardından bu kez de orta gelirliye konut kredisi için düğmeye basıldı. Orta gelirliye konut kredisinin ayrıntılarının paylaşılmasının ardından bakanlık, 15 soru ve cevapla merak edilenleri yanıtladı. İşte, 'Peşinat tutarı ne kadar' sorusundan 'Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?'' sorusuna yanıtlar...

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 1

1. Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

''Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 2

2. Peşinat ödenecek mi?

''Konut bedelinin yüzde 10’u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 3

3. Kampanyaya ikinci el evler dahil olacak mı?

''Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacaklar.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 4

4. Ödeme planı nasıl olacak?

''0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 5

5. Projede yaş sınırı olacak mı?

''18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 6

6. İstanbul’da oturan Ankara’dan ev alabilecek mi?

''İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 7

7. Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

''Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 8

8. Evler satılabilecek mi?

''Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 9

9. Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

''Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 10

10. Proje ne zaman başlayacak?

''16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 11

11. Başvurular nasıl olacak?

''Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 12

12. Başvuru ücreti olacak mı?

''Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 13

13. Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dahil mi?

''81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dahil olacak.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 14

14. TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı? 

''16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.''

15 soru 15 cevapla Yeni Evim kampanyası (Orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler) - 15

15. Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?

''Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.''

NTVPARA HABERLERİ

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