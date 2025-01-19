150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Ayrıntılar belli oldu
2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında düzenlenen tanıtım programında yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL’lik evlilik kredisi verileceğini duyurdu. Kredi, 48 ay vadeli olacak ve 2 yıl geri ödemesiz olacak. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler?
150 bin TL evlilik kredisine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni destekle birlikte gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira destek ödemesi yapılacak.