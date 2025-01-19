150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Ayrıntılar belli oldu

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında düzenlenen tanıtım programında yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL’lik evlilik kredisi verileceğini duyurdu. Kredi, 48 ay vadeli olacak ve 2 yıl geri ödemesiz olacak. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler?

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Ayrıntılar belli oldu - 1

150 bin TL evlilik kredisine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni destekle birlikte gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira destek ödemesi yapılacak.

NTVPARA HABERLERİ

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Ayrıntılar belli oldu - 2

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik yolundaki genç çiftler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Ayrıntılar belli oldu - 3

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,


150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Ayrıntılar belli oldu - 4

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

DAHA FAZLA GÖSTER