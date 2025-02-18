16 milyon emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ve promosyonlar ne kadar artacak?
16 milyon emekli, bayram ikramiyesi ve banka promosyonlarına kilitlendi. Emekli maaşı promosyonları, SGK ile bankaların yapacağı anlaşma ile belli olacak. Bayram ikramiyeleri ise 21 Şubat'ta EKK'da ele alınacak. İşte ikramiye ve promosyonlar ile ilgili konuşulanlar...
Milyonlarca emeklinin gözü banka promosyonları ve bayram ikramiyelerine çevrildi.
Bayram ikramiyeleri, 21 Şubat'taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınacak.
Banka promosyonları ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı protokol ile netleşecek.