184 meslek dalı arasında birinci! Türkiye'de esnafların en fazla yaptığı meslek belli oldu

Türkiye genelinde ocak ayı itibarıyla 184 meslek dalında faaliyet gösteren toplam 2 milyon 256 bin 978 esnaf ve sanatkar, 2 milyon 542 bin 99 iş yerinde ekonomiye katkı sağlıyor.

Şehirler bazında bakıldığında, Türkiye'nin en fazla esnaf ve sanatkara sahip ili 283 bin 449 kişiyle İstanbul olarak belirlendi.

İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti.

Esnaf sayısının en az olduğu il ise 2 bin 178 ile Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Bayburt'un ardından en az esnafın bulunduğu iller Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Gümüşhane oldu.