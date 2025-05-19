19 Mayıs'ta (bugün) bankalar, borsa açık mı? Borsa İstanbul takas tarihleri

19 Mayıs Pazartesi günü, resmi tatil nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek. Bu kapsamda banka şubeleri kapalı olacak ve şube üzerinden işlem yapılmayacak. Ayrıca, resmi tatil günlerinde olduğu gibi, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen EFT işlemleri anında gerçekleşmeyecek.