19 Mayıs'ta (bugün) bankalar, borsa açık mı? Borsa İstanbul takas tarihleri
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Özellikle bankacılık ve finans işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, "19 Mayıs'ta (bugün) bankalar, borsa açık mı? Borsa İstanbul işlemleri ne zaman yapılabilecek?" gibi sorulara yanıt arıyor.
19 Mayıs Pazartesi günü, resmi tatil nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek. Bu kapsamda banka şubeleri kapalı olacak ve şube üzerinden işlem yapılmayacak. Ayrıca, resmi tatil günlerinde olduğu gibi, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen EFT işlemleri anında gerçekleşmeyecek.