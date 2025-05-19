19 Mayıs'ta (bugün) bankalar, borsa açık mı? Borsa İstanbul takas tarihleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Özellikle bankacılık ve finans işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, "19 Mayıs'ta (bugün) bankalar, borsa açık mı? Borsa İstanbul işlemleri ne zaman yapılabilecek?" gibi sorulara yanıt arıyor.

19 Mayıs'ta (bugün) bankalar, borsa açık mı? Borsa İstanbul takas tarihleri - 1

19 Mayıs Pazartesi günü, resmi tatil nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek. Bu kapsamda banka şubeleri kapalı olacak ve şube üzerinden işlem yapılmayacak. Ayrıca, resmi tatil günlerinde olduğu gibi, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen EFT işlemleri anında gerçekleşmeyecek.

NTVPARA HABERLERİ

19 Mayıs'ta (bugün) bankalar, borsa açık mı? Borsa İstanbul takas tarihleri - 2

Bu işlemler, ilk mesai günü olan 20 Mayıs Salı günü bankalar tarafından işleme alınacak.

19 Mayıs'ta (bugün) bankalar, borsa açık mı? Borsa İstanbul takas tarihleri - 3

BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işlem gününe ara verecek. Resmi tatil nedeniyle borsada alım-satım işlemleri yapılmayacak.

19 Mayıs'ta (bugün) bankalar, borsa açık mı? Borsa İstanbul takas tarihleri - 4

TAKAS TARİHLERİ

15 Mayıs 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecek. 16 Mayıs 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek.

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