2.79–2.89 faizli konut kredisinde son durum: Konut kredisi faiz oranları düştü mü, ne zaman düşecek?
Merkez Bankası verilerine göre konut kredisi faiz oranı geçen hafta itibarıyla yüzde 43,22 olarak kaydedildi. Mayıs 2024 itibarıyla bu oran yüzde 45 olarak belirlenmişti. Son dönemlerde kamuoyunda konut kredisine yönelik indirim beklentisi öne çıktı. Peki, konut kredisi faiz oranları düştü mü?
Konut kredisi faizlerinde indirim beklentisi devam ediyor. İlk olarak Ziraat Bankası, 60 ve 120 aya kadar vadeli konut kredilerinde faiz oranı indirdi. İşte, 2.79 – 2.89 faizli konut kredisi hakkında bilgiler...