2.79–2.89 faizli konut kredisinde son durum: Konut kredisi faiz oranları düştü mü, ne zaman düşecek?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Konut kredisi faiz indiriminde ilk adım Ziraat Bankası'ndan geldi.



Ziraat Bankası aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a indirdi.



1 milyon liranın aylık ödemesi 29 bin lira oluyor. Diğer bankalarda yüzde 3'ten yüzde 7'e kadar faiz oranları sunuluyor.



Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu konut kredisi kampanyasına katılabilmek için belirli şartlar bulunuyor.



Diğer bankaların benzer bir adım atıp atmayacağı ise merakla takip ediliyor.