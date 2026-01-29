2 hafta kaldı, ev sahiplerini ilgilendiriyor. Kimse mağdur olmayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, kiralık konutlarda uygulanmasının ardından satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak.

Bakanlık tarafından devreye alınan bu sistemde emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.