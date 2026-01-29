2 hafta kaldı, ev sahiplerini ilgilendiriyor. Kimse mağdur olmayacak
Kiralık taşınmaz ilanları için uygulanan doğrulama yöntemi 15 Şubat'tan itibaren satılık taşınmaz ilanları için de uygulanacak.
MAĞDURİYETLERİ ENGELLEYECEK
Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, kiralık konutlarda uygulanmasının ardından satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak.
Bakanlık tarafından devreye alınan bu sistemde emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde yetkisiz kişilerce açılan ilanların, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülüyor.
Doğrulama yapılan ilanlarda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi tarafından doğrulama yapıldığına dair logo ve ibareler olacak.
3 PİLOT İLDE 1 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
Bakanlığın uygulama için hazırladığı takvimde pilot iller de yer alıyor. İzmir, Antalya ve Sivas, pilot bölge seçildi. Uygulama pilot illerde denenip deneyim süreçlerine göre geliştirilecek.
Pilot uygulamaların ardından sistem 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlanacak.