20 bin liranın altında emekli maaşı alanlara fark yatacak

En düşük emekli maaşı alanların maaşları 16 bin 881 lira olarak hesaplara geçti. En düşük emekli maaşı dışında kalan ancak maaşı 20 bin liranın altında olanlar da en düşük emekli maaşı kategorisine girdiği için onlara da fark yatacak.