20 bin liranın altında emekli maaşı alanlara fark yatacak
29.01.2026 09:22
Burak Taşçı
Emeklileri ilgilendiren en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlarla maaşı 20 bin liranın altında kalan diğer emeklilerin hesaplarına fark ödemesi yapılacak.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı resmen 20 bin lira oldu ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
5 milyona yakın en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte 3 bin 119 liralık Ocak ayı emekli maaş farkının ne zaman hesaplara geçeceğine dair açıklama bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI YATTI
En düşük emekli maaşı alanların maaşları 16 bin 881 lira olarak hesaplara geçti. En düşük emekli maaşı dışında kalan ancak maaşı 20 bin liranın altında olanlar da en düşük emekli maaşı kategorisine girdiği için onlara da fark yatacak.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YATABİLİR
Maaş farkları aybaşından itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuya ilişkin duyuruyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılması bekleniyor.