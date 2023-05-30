20 soruda Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” Projesi'nin başvuru süreci devam ediyor. Başvuru süreci 2 Haziran'da sona erecek.
Projeyle ilgili merak edilen 20 soru ve yanıtı...
Kampanyaya kimler başvuru yapabilir?
Kampanyaya sadece İstanbul’da ikamet eden (18 Mayıs 2023 ve öncesi) ve ilk evini alacak vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.
Kura başvurusu için ücret talep ediliyor mu?
Kura başvuru ücreti alınmayacak.
Peşinat ödenecek mi?
Konut bedelinin en az yüzde 20’si peşin alınacak. Vatandaşlar isterse peşinat oranını arttırabilecek.
Projede yaş sınırı olacak mı?
18 yaş üstü, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.
Son 1 yıl içerisinde İstanbul'da konut satışı yapan bir kişi bu kampanyaya başvurabilir mi?
Kampanyaya başvuracak kişi son 1 yıl içinde İstanbul'da konut satışı yapmamış olmalı.
Emlak Konut veya TOKİ'de mevcut bir konut sözleşmesi olan kişiler kampanyaya katılabilir mi?
Kampanyaya başvuracak kişilerin Emlak Konut ve TOKİ’de devam eden (konut alımı için) satış vadi sözleşmesinin olmaması ve son 1 yıl içerisinde sözleşme devri yapmamış olması gerekiyor.
Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabilecek mi?
Hanede eşlerden birinin üzerinde konut varsa kampanyadan yararlanamayacak. Ancak, hanede 18 yaşını geçmiş bir genç var ve üzerinde konut yok ise genç kategorisinden genç adına başvuru yapılabilecek.
Hane halkından eşler (karı – koca) ayrı ayrı müracaat edebilir mi?
Aynı aileden eşlerden sadece 1 tanesi müracaat edebilir. Eğer eşler ayrı ayrı başvuru yapmış ise eşlerden sadece bir tanesinin başvurusu geçerli sayılacak.
Veraset yoluyla ev sahibi olan bir kişi kampanyaya başvurabilir mi?
Veraset yoluyla veya satın alma yöntemiyle yüzde 50 ve altı hisseli konuta sahip olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
Projedeki toplam konut sayısının ne kadarı gençlere, engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına ayrılmıştır?
Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak.
Genç kategorisi hangi yaş aralığını kapsıyor?
Genç kategorisi 18-30 yaş ve 18.05.2005 - 19.05.1993 tarih aralığını kapsıyor.
Kuradan ev sahibi olan kişiler, evlerini satabilecekler mi?
Kuradan ev sahibi olan vatandaşları 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacak.
Kura sonucu hak sahipliği kazanan kişiler hangi koşullarda ödeme yapacaklar?
Kura sonucunda hak sahipliği kazanan kişiler yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ile ödemelerini Emlak Konut’a yapacaklar.
Kampanya kapsamında hak sahipliği kazanan kişiler ödemelere ne zaman başlayacak?
Ödemeler sözleşme imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren başlayacak.
İlk yıl için belirlenen taksit tutarları nedir?
İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL’dir.
Başvuru sürecinde yapılan başvuru kategorisi ve daire tipi değiştirilebilir mi?
Herhangi bir kategori ve daire tipi seçilerek başvuru yaptıktan sonra, başka bir kategori veya daire tipi ile değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından 2 Haziran 2023 mesai saati bitimine kadar değişiklik yapılabilir.
Kura başvurusu iptal edilebiliyor mu?
Kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.
Kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Kura çekilişi Şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.
Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacak?
Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacaklar. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmeli.
Şehit yakınları kategorisinde başvuru sayısı ve yaş sınırı var mı?
Sadece bu kategoride yaş sınırı yok. Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılabilir.