20 soruda Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi

Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacak?



Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacaklar. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmeli.



Şehit yakınları kategorisinde başvuru sayısı ve yaş sınırı var mı?



Sadece bu kategoride yaş sınırı yok. Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılabilir.