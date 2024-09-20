2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
2024 emlak vergisi ödemeleri ev sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl ödenecek emlak vergisinin 1. taksiti geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanmıştı. Vergi mükellefleri şimdi 2. taksit için ödeme yapacakları tarihi sorguluyor. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman?
Yüz binlerce çok konut sahibi vatandaş, emlak vergisi taksit ödemeleri hakkında araştırma yapıyor. Bu yıl ödeyecekleri emlak vergisinin 2. taksit ödemelerinin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2024 emlak vergisi ödeme takvimi...