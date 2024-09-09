2024 Eylül FED faiz toplantı tarihi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED'İN SON FAİZ KARARI

Fed faiz oranını sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.



Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği bildirildi.



İstihdam artışının yavaşladığına işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının arttığı ancak hala düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." denildi.



Uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşılmasının hedeflendiği yinelenen açıklamada, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlemeye devam ettiği görüşünde olunduğu ifade edildi.



Açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin her iki hedefine yönelik risklere karşı dikkatli olduğu vurgulandı.



Banka'nın açıklamasında, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 5,25-5,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.