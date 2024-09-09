2024 Eylül FED faiz toplantı tarihi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok kişi şimdi Fed'in yeni faiz kararına odaklandı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasalar, bu ay başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararlarıyla bunlara yön verebilecek önemli makroekonomik verilerin açıklanmasını bekliyor. 31 Temmuz’da gerçekleşen son toplantıda Fed Başkanı Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının önemli olduğunu, yüksek faiz oranlarının işgücü piyasalarına ve ekonomik büyümeye zarar verdiğini ifade ederek eylül toplantısında faiz indirimlerine başlayacaklarının sinyalini vermişti. İşte, 2024 Eylül Fed faiz toplantı tarihi...