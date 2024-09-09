2024 Eylül Merkez Bankası faiz toplantısı: TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, pek çok yatırımcı ve ekonomi gündemini yakından takip eden kişinin araştırdığı konu oldu. Eylül ayının başlaması ile Merkez Bankası'nın bu yılki 9. faiz kararının ne zaman, hangi tarihte belli olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. İşte, TCMB Eylül 2024 faiz kararının açıklanacağı tarih...