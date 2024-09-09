2024 Eylül Merkez Bankası faiz toplantısı: TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Politika yapıcılar için stagflasyon benzeri bir ortamı yönetmenin zor olacağını belirten analistler, kasım ayına kadar Merkez Bankası'nın beklemede kalacağını tahmin etti. Analizde yıl sonunda politika faizi için yüzde 45 öngörüsünde bulunuldu.



Morgan Stanley ise Türkiye'de politika faizinin bu yıl değişmeyeceği yönündeki beklentisini korudu.



İç talepte yaşanan yavaşlamanın hızı konusunda rahat olduğunu belirten banka, enflasyon verisinin TCMB yönlendirmeleri ve piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu açıkladı.



Raporda hizmet enflasyonundaki yüksek ve yapışkan seyretmesi ile enerji kalemlerinde artışların yansımalarına dikkat çekildi. Yavaşlayan talebin ekim ayıyla birlikte daha görünür olacağı ifade edilirken, 2024 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 42,4 olarak açıkladı.