2024 kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi sorgulama
Kasım ayı Aile Destek Ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Yıl sonuna kadar uzatılan destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli haneleri desteklemek amacıyla verilen Aile Destek Ödemeleri devam ediyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirleniyor.