2024 kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi sorgulama

Kasım ayı Aile Destek Ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Yıl sonuna kadar uzatılan destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?

2024 kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi sorgulama - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli haneleri desteklemek amacıyla verilen Aile Destek Ödemeleri devam ediyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirleniyor.

NTVPARA HABERLERİ

2024 kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi sorgulama - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

Aile Destek Programı kasım ödemelerinin, ayın 10'U ile 20'i arasında yapılması bekleniyor.

2024 kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi sorgulama - 3

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

2024 kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi sorgulama - 4

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR NASIL BELİRLENİYOR?

Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin
1/3'ünden az olması durumunda, Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden yardım başvurusu
kabul edilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.

Gelir seviyesi tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır ve hane geliri ile hanedeki kişi sayısı üzerinden, hane içindeki kişi başına düşen gelirin tespitini içerir. Bu nedenle hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri hesaplamaya dâhil edilir. Bu hesaplamada GSS Gelir Testi kapsamında kullanılan yöntem kullanılır.

Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri
tabanlarındaki bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

2024 kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi sorgulama - 5
DAHA FAZLA GÖSTER