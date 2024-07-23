2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. 2024 Temmuz ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları, yakın zaman içinde açıklanacak. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
2024 yılının yedinci ayına dair enflasyon rakamları yakın zaman içinde belli olacak. Tüm gözler şimdi 2024 Temmuz enflasyon açıklamasında. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. İşte, TÜİK 2024 Temmuz enflasyon rakamlarında son durum...