2024 yılı enflasyonu belli oldu

ÖNCÜ GÖSTERGELER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu aralık ayında aylık bazda yüzde 1,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 55,27 olarak açıklandı.

Türk-İş'in mutfak enflasyonu göstergesi aralık ayında hızlandı..

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin mutfak enflasyonu aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 46,09 oldu.

Bu dönemde açlık sınırı 21 bin 83 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 69 bin liraya yaklaştı.