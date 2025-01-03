2024 yılı enflasyonu belli oldu

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

2024 yılı enflasyonu belli oldu - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03  arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 45 olarak açıklanmıştı.

NTVPARA HABERLERİ

2024 yılı enflasyonu belli oldu - 2

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Ekonomistler, aralık ayında enflasyonun yüzde 1,6 artacağını öngörüyordu. 

Yıllık enflasyonun ise yüzde 45 civarında gelmesi bekleniyordu.

Tüketici fiyatları, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 47,09'a inmişti.

Yıla yüzde 64,86 ile başlayan yıllık enflasyon, mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirveyi görmüştü.

2024 yılı enflasyonu belli oldu - 3

ÖNCÜ GÖSTERGELER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu aralık ayında aylık bazda yüzde 1,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 55,27 olarak açıklandı.

Türk-İş'in mutfak enflasyonu göstergesi aralık ayında hızlandı..

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin mutfak enflasyonu aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 46,09 oldu.

Bu dönemde açlık sınırı 21 bin 83 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 69 bin liraya yaklaştı.

2024 yılı enflasyonu belli oldu - 4

ENFLASYONDA SON 5 YILIN DEĞİŞİMİ

2019-2023 yılları arasında yıl sonu enflasyonu şu şekilde gerçekleşti:

2023 - yüzde 64,77
2022 - yüzde 64,27
2021 - yüzde 36,08
2020 - yüzde 14,60
2019 - yüzde 11,84

DAHA FAZLA GÖSTER