2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Uzmanlar yanıtladı
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlere, 2025 yılında vereceklere göre yüzde 30–35 oranında daha fazla aylık bağlanacak. Bu nedenle emeklilik dilekçesi verenlerin sayısında artış var. Edinilen bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yürütüyor. (Haber: Sibel Can)
2025 yılında emekli olacakların yaklaşık yüzde 30-35 oranında daha az maaş alacak olması bir süredir tartışma konusu...Edinilen bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda bir hazırlık yapıyor.