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2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Uzmanlar yanıtladı

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlere, 2025 yılında vereceklere göre yüzde 30–35 oranında daha fazla aylık bağlanacak. Bu nedenle emeklilik dilekçesi verenlerin sayısında artış var. Edinilen bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yürütüyor. (Haber: Sibel Can)

2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Uzmanlar yanıtladı - 1

2025 yılında emekli olacakların yaklaşık yüzde 30-35 oranında daha az maaş alacak olması bir süredir tartışma konusu...Edinilen bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda bir hazırlık yapıyor.

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2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Uzmanlar yanıtladı - 2

Sosyal güvenlik uzmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, emekli olacaklara acele etmeyin tavsiyesinde bulundu.

Zengin, "SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacakların acele etmemeleri gerektiğini de ifade edelim. Bakanlığın bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz. Henüz vakit var dolayısıyla emeklilik için acele etmeye gerek olmadığını değerlendiriyorum." dedi.

2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Uzmanlar yanıtladı - 3

Zengin, "Yüzde 30-35 arasında değişen avantajın neredeyse yarısı refah payının verilmesinden kaynaklanıyor. Diğer kısmı da enflasyonun düşme eğilimin olduğu dönemlerde o yıl emekli olmak daha avantajlı sonraki yıla bırakmaktansa..." şeklinde konuştu.

2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Uzmanlar yanıtladı - 4

SSK ve Bağ-Kur'lular için emekli aylığını belirleyen kriterlerden biri de başvuru tarihi.... Enflasyon tahminlerine göre, dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde verenlerin aylıkları 2024 yılı için yüzde 86,16 yerine yaklaşık yüzde 40 ila 44 arasında değişen oranda artırılacak. Peki 2024 emeklisi olmak için ne zaman başvurmak gerekir?

2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Uzmanlar yanıtladı - 5

Zengin, "Hem özel sektör hem her ayın 1'inde ücretlerini alan kamu işçileri 31 Aralık'a kadar emeklilik talep dilekçesini verdikleri takdirde 2024 emeklisi olurlar. Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de var. Onlar da 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar." ifadelerini kullandı.

2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Uzmanlar yanıtladı - 6

Gözler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yürütülen çalışma sonunda nasıl bir formül ortaya konulacağında...

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