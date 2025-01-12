2024’te en çok istihdam edilen meslekler

Geçen yıl en çok eleman istihdamı gerçekleştirilen 10 meslek belli oldu. İŞKUR verilerine göre 2024 yılında 1,5 milyon kişi işe yerleştirildi. Özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi ilk üç sırada yer aldı.

2024’te en çok istihdam edilen meslekler - 1

2024 yılında en fazla istihdamın gerçekleştiği meslekler belli oldu.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre, geçen yıl 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 45 bini engelli bireylerden oluştu.

NTVPARA HABERLERİ

2024’te en çok istihdam edilen meslekler - 2

2023'e göre işe yerleşen kişi sayısı ise yüzde 17,53 arttı.

İşte 2024 yılında en çok eleman istihdamı sağlanan meslekler...

2024’te en çok istihdam edilen meslekler - 3

Silahsız özel güvenlik görevlisi - 74 bin 900 kişi

2024’te en çok istihdam edilen meslekler - 4

Turizm ve otelcilik elemanı - 65 bin 123 kişi

2024’te en çok istihdam edilen meslekler - 5

Reyon görevlisi - 53 bin 327 kişi

2024’te en çok istihdam edilen meslekler - 6

Konfeksiyon işçisi - 43 bin 830 kişi

2024’te en çok istihdam edilen meslekler - 7

Garson - 40 bin 691 kişi

2024’te en çok istihdam edilen meslekler - 8

Bu meslekleri, elle imalat işi yapanlar, market elemanı, satış elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve gıda alanında perakende satış elemanı takip etti.

2024’te en çok istihdam edilen meslekler - 9
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