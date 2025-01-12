2024’te en çok istihdam edilen meslekler

2024 yılında en fazla istihdamın gerçekleştiği meslekler belli oldu.



Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre, geçen yıl 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 45 bini engelli bireylerden oluştu.