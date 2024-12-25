2025 asgari ücret zam oranı açıklandı: Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu
2025'de geçerli olacak asgari ücret tutarı belli oldu. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını 24 Aralık'ta gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zam oranını ve yeni rakamı duyurdu. İşverene sağlanan asgari ücret desteğinde de artışa gidildi.Peki, zam sonrası net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan komisyon, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün yaptı. Toplantının sonunda gelecek yıl geçerli olacak güncel asgari ücret oranı da netlik kazandı. İşte, 2025 asgari ücret zam oranı...