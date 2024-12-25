2025 asgari ücret zam oranı açıklandı: Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu

2025'de geçerli olacak asgari ücret tutarı belli oldu. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını 24 Aralık'ta gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zam oranını ve yeni rakamı duyurdu. İşverene sağlanan asgari ücret desteğinde de artışa gidildi.Peki, zam sonrası net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

2025 asgari ücret zam oranı açıklandı: Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu - 1

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan komisyon, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün yaptı. Toplantının sonunda gelecek yıl geçerli olacak güncel asgari ücret oranı da netlik kazandı. İşte, 2025 asgari ücret zam oranı...

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2025 asgari ücret zam oranı açıklandı: Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu - 2

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında asgari ücretin 22 bin 104 lira olacağını açıkladı.

22 bin 104 TL olan asgari ücretle beraber, asgari ücrete toplamda yüzde 30 zam yapılmış oldu.

2025 asgari ücret zam oranı açıklandı: Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

2025 asgari ücret zam oranı açıklandı: Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu - 4

BAKAN IŞIKHAN SON TOPLANTIDA NELER SÖYLEDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret 4. toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatında hakkaniyeti önde tutarak ülkemizin kalkınmasını sağlayabiliriz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda refahın güçlendiği bir geleceği de hedeflemekteyiz. Türkiye'nin artık ciddi bir dezenflasyon sürecinde olduğunu ifade etmek isterim. Fahiş fiyat artışlarına karşı da mücadele yürütüyoruz. Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın refahını artıran ve ülkemizin ekonomik istikrarının güçlendiren bu süreci başarıyla yürüttüğümüzü düşünüyorum.  Komisyon çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm sendika ve ilgili bakanlıklarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarı tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" dedi.

2025 asgari ücret zam oranı açıklandı: Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu - 5

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISINA TÜRK-İŞ KATILMADI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 20.30'da başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 4’üncü toplantısına TÜRK-İŞ katılmama kararı aldı.

TÜRK-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, “Asgari ücret, işçilerin aileleriyle birlikte insana yakışır geçim şartlarını asgari seviyede sağlamalarına imkan veren bir ücrettir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 10 Aralık 2024 günü çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplanmış, ancak hükümet ve işveren kesimi herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Sürdürülen Komisyon çalışmalarında; ülkenin ekonomik durumu hakkında ayrıntılı veriler açıklanmış, ancak işçinin geçim şartları konusunda resmi bir çalışma ortaya konulmamıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Komisyonda görev yapan işçiler, içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymuş ve asgari ücretin bu çerçevede tespit edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü ‘asgari ücret’ gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29 bin 583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu hazırlanan teklifi makul ve dengeli bulmuş, bunun altında yapılacak bir teklif durumunda ‘masada yer alınmaması’ kararını almıştır. TÜRK-İŞ’in teklifine karşılık bugüne kadar ne hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı ‘karar için’ toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır” ifadeleri kullanıldı.

2025 asgari ücret zam oranı açıklandı: Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu - 6

YENİ ASGARİ ÜCRETİN AYRINTILARI NETLEŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin ayrıntıları netleşti.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

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