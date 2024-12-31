2025 asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Türkiye'de 7 milyon kişiyi doğrudan, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak net asgari ücret tutarını ise 22 bin 104 lira olarak açıkladı. İşte, zamlı asgari ücretin yatacağı tarih...