2025 asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıklamıştı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 asgari ücret zammıyla birlikte çalışanların araştırmaları hız kazandı. Pek çok asgari ücretli çalışan, söz konusu zamlı tutarın ne zaman ödeneceğini merakla bekliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak?
Türkiye'de 7 milyon kişiyi doğrudan, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak net asgari ücret tutarını ise 22 bin 104 lira olarak açıkladı. İşte, zamlı asgari ücretin yatacağı tarih...