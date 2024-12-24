2025 askerlik ve doğum borçlanması ücreti: Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?
Asgari ücretin, 2025'te brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. Öte yandan askerlik ve doğum borçlanması olarak bilinen ödemelerde de artış olacak. Peki, 2025 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?
Yeni yılda fiyatı artacak kalemlerden biri de askerlik ve doğum borçlanması ödemeleri olacak. 1 Ocak itibarıyla yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması ücreti de artacak. Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.