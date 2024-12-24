2025 askerlik ve doğum borçlanması ücreti: Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

Asgari ücretin, 2025'te brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. Öte yandan askerlik ve doğum borçlanması olarak bilinen ödemelerde de artış olacak. Peki, 2025 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

2025 askerlik ve doğum borçlanması ücreti: Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? - 1

Yeni yılda fiyatı artacak kalemlerden biri de askerlik ve doğum borçlanması ödemeleri olacak. 1 Ocak itibarıyla yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması ücreti de artacak. Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

NTVPARA HABERLERİ

2025 askerlik ve doğum borçlanması ücreti: Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? - 2

2025 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMESİ

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 277.20 TL olarak hesaplanacak.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olacak.

2025 askerlik ve doğum borçlanması ücreti: Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? - 3

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

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