2025 banka promosyon tutarları: Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinde güncel tutar, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından sorgulanıyor.Birçok banka, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, maaş promosyonlarına dair sağladığı avantajları artırmaya devam ediyor. Bankalar, maaş müşterilerini çekmek ve mevcut müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla yalnızca promosyon tutarlarını değil, aynı zamanda bir dizi faydalı hizmeti de paketlerine dahil etmeye başladı. Promosyon tutarları, genellikle maaşın büyüklüğüne göre değişiyor. Ancak bankalar, daha fazla müşteri çekmek amacıyla bu promosyonları sadece maaş tutarına endekslemiyor.



Bazı bankalar, promosyon tutarlarının yanı sıra çeşitli ekstra avantajlar sunarak fark yaratıyor. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?