2025 bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ne kadar?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2025'in ilk 6 ayı için uygulanacak olan bedelli askerlik ücretini duyurdu. Bedelli askerlik ücreti, 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlendi. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
2025 bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması sonrasında belli oldu. Memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik ücreti, ocak ayı itibarıyla güncellendi. İşte, 2025 bedelli askerlik ücreti...