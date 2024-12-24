2025 brüt asgari ücret: Asgari ücretin brütü ne kadar oldu? Bakan Işıkhan açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." mesajı paylaştı. Peki, asgari ücretin brütü ne kadar oldu?
Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son kez bir araya geldi ve 2025 asgari ücretinin ayrıntıları belli oldu. İşte, 2025 brüt asgari ücret tutarı...