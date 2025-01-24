2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI



6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi.



Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3472,5 liraya yükselecek.