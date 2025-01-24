2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman?

2025 emekli bayram ikramiyesi zammına yönelik araştırmalar hız kazandı. İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024 için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. Yakın zaman önce belli olan emekli maaş zamlarının ardından şimdi de emekli ikramiyelerine gelecek zam oranı sorgulanıyor. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman? - 1

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. 2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler de bayram ikramiyesi ödemelerine odaklandı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi için çeşitli zam senaryoları konuşuluyor. İşte, emekli ikramiye zammında son bilgiler...

NTVPARA HABERLERİ

2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman? - 2

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI


6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3472,5 liraya yükselecek.

2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman? - 3

2025 EMEKLİ İKRAMİYE ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?


30 Mart'ta idrak edilmeye başlanacak Ramazan Bayramı'nda birkaç hafta önce ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda henüz bir çalışma yapıldığına dair bilgi gelmedi.

Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman? - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?


– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

DAHA FAZLA GÖSTER