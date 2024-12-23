2025 emekli ikramiyesi: Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin tarihleri merak konusu oldu. Mevcut uygulamada Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Emeklilere yılbaşında ikramiye ödemeleri olacağına yönelik iddialar bazı sosyal medya hesaplarında yer aldı. Bu gelişme ile emekliler de sorgulamalara başladı.