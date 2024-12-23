2025 emekli ikramiyesi: Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

2025'e az bir zaman kala emekli ikramiyeleri de gündeme gelen konulardan biri oldu. Emekliler yılda iki kez maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle emekliler bir ikramiye daha almıştı. Şimdi ise yeni yıl ikramiyesi hakkında araştırmalar başladı. Peki, emekliler yeni yılda ikramiye alacak mı?

2025 emekli ikramiyesi: Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? - 1

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin tarihleri merak konusu oldu. Mevcut uygulamada Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Emeklilere yılbaşında ikramiye ödemeleri olacağına yönelik iddialar bazı sosyal medya hesaplarında yer aldı. Bu gelişme ile emekliler de sorgulamalara başladı.

NTVPARA HABERLERİ

2025 emekli ikramiyesi: Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? - 2

EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi alıyor.

Yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu kapsamda bilgiler gelirse haberimizde yer vereceğiz.

2025 emekli ikramiyesi: Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram İkramiyesi tutarı geçtiğimiz yıl artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı.

Emeklilere geçen yıl, 2 bayram için toplamda 6'şar bin lira ödeme yapıldı.

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