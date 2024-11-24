2025 emekli maaş zammında son durum: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 emekli maaşı zam oranları, çalışan milyonlarca emeklinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklisinin zam oranı kesinleşecek. 6 aylık enflasyon beklentisi belli oldu fakat net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. İşte, emekli maaş zammında son durum...
Yeni yıla az bir zaman kala emekli maaş zamlarına dair beklentiler artmaya başladı. Milyonlarca emekli, yeni yılın ocak ayından itibaren ne kadar zam alacaklarını ve en düşük emekli maaşının ne zaman belirleneceğini merak ediyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı ocak ayında belli olacak.