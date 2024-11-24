2025 emekli maaş zammında son durum: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.



Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.



SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu.