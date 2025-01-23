2025 emlak vergisi ödeme tarihleri: Emlak vergisi birinci taksiti ne zaman?
Yeni yılla beraber 2025 emlak vergisi 1. taksit ödemesi gündeme geldi. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. Peki, emlak vergisi ödemesi ne zaman başlayacak?
Ev sahiplerinin emlak vergisi araştırmaları başladı. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor. İşte, 2025 emlak vergisi ödeme tarihleri...