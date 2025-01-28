2025 emlak vergisi ödeme tarihleri: Emlak vergisi birinci taksiti ne zaman?

Yeni yılla beraber 2025 emlak vergisi 1. taksit ödemesi gündeme geldi. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. Peki, emlak vergisi ödemesi ne zaman başlayacak?

2025 emlak vergisi ödeme tarihleri: Emlak vergisi birinci taksiti ne zaman? - 1

Ev sahiplerinin emlak vergisi araştırmaları başladı. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor. İşte, 2025 emlak vergisi ödeme tarihleri...

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2025 emlak vergisi ödeme tarihleri: Emlak vergisi birinci taksiti ne zaman? - 2

2025 EMLAK VERGİSİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN? 

2025 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti, 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenebilecek.

Söz konusu verginin ikinci taksitleri, 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

2025 emlak vergisi ödeme tarihleri: Emlak vergisi birinci taksiti ne zaman? - 3

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR? 

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

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