2025 evde bakım yardımı ücreti: Evde bakım yardımı ne kadar oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri artırıldı. Bu gelişme ile evde bakım yardımının güncel rakamı merak konusu oldu. Temmuz zammından sonra 9077 TL olarak uygulanan evde bakım aylığının şimdi ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, evde bakım yardımı ne kadar oldu?
Yaşlı aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıkları, evde bakım yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi yükseltildi. Memur ve emekli zammıyla beraber 2025 Ocak zamlı evde bakım aylığı yeni tutarları netleşti. İşte, 2025 evde bakım yardımı ücreti...