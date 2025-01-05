2025 GSS primi primi ne kadar oldu? İşte GSS ve isteğe bağlı sigorta prim ücreti

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret artışı GSS ve isteğe bağlı sigorta primlerini de etkileyecek. İşte, 2025 GSS ve isteğe bağlı sigorta priminde son bilgiler...