2025 GSS primi primi ne kadar oldu? İşte GSS ve isteğe bağlı sigorta prim ücreti
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak. Asgari ücrete göre belirlenen Genel Sağlık Sigortası primi, zammın açıklanmasıyla belirlendi. Peki, 2025 GSS ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?
Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret artışı GSS ve isteğe bağlı sigorta primlerini de etkileyecek. İşte, 2025 GSS ve isteğe bağlı sigorta priminde son bilgiler...