2025 GSS primi ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret artışı GSS ve isteğe bağlı sigorta primlerini de etkileyecek. Peki, 2025 GSS ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?

2025 GSS primi ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? - 1

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak. Asgari ücrete göre belirlenen Genel Sağlık Sigortası primi, zammın açıklanmasıyla belirlendi. İşte, 2025 GSS ve isteğe bağlı sigorta priminde son bilgiler...

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2025 GSS primi ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? - 2

2025 GSS PRİM ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi.

Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL'ye yükselecek.

2025 GSS primi ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? - 3

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 8 bin 321,04 TL olacak.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi de 62 bin 407.87 TL olarak gelecek yıl uygulanacak.

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