2025 GSS primi ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak. Asgari ücrete göre belirlenen Genel Sağlık Sigortası primi, zammın açıklanmasıyla belirlendi. İşte, 2025 GSS ve isteğe bağlı sigorta priminde son bilgiler...