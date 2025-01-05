2025 işsizlik ödeneği zammı: İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin netleşmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek. Aralarında en çok merak edilen ise işsizlik maaşı ödemesi. Peki, işsizlik maaşı ne kadar olacak?
Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak. İşte, 2025 işsizlik maaş zammında son durum...