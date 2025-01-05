2025 işsizlik ödeneği zammı: İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor.



Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.



İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.