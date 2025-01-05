2025 işsizlik ödeneği zammı: İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin netleşmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek. Aralarında en çok merak edilen ise işsizlik maaşı ödemesi. Peki, işsizlik maaşı ne kadar olacak?

2025 işsizlik ödeneği zammı: İşsizlik maaşı ne kadar oldu? - 1

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak. İşte, 2025 işsizlik maaş zammında son durum...

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2025 işsizlik ödeneği zammı: İşsizlik maaşı ne kadar oldu? - 2

2025 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?


En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükselirken, en yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL seviyesine çıkacak.

2025 işsizlik ödeneği zammı: İşsizlik maaşı ne kadar oldu? - 3

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?


Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

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