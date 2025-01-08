2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri: Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
2025 ocak-haziran dönemi memur ve emekli zammının belli olmasıyla birlikte gözler maaş ödeme takvimine çevrildi. SGK ve Bağkur emeklileri farklı tarihlerde maaş ödemelerini alıyor. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranı netleşti. . En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Bir SSK veya Bağ-kur emeklisinin maaşı, enflasyon zammına rağmen 14 bin 669 liradan düşükse, en düşük aylığa tamamlanacak. Maaş zamlarının belirlenmesiyle birlikte gözler ödeme tarihine çevrildi. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?