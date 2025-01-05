2025 MTV 1. taksit ödeme tarihi: MTV ne zaman ödenir?
Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yılbaşından itibaren vergi, ceza ve harçlar da yüzde 43,93 oranında arttırıldı. Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya, en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak. Peki, 2025 MTV ödemesi ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı. Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 liraya çıktı. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. İşte, 2025 MTV 1. taksit ödeme tarihi...