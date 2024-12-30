2025 MTV ücreti ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama tablosu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen MTV zam oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı. Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 liraya çıktı. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.
MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.