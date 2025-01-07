2025 MTV ücreti ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama tablosu

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası



7-11yaş - 2068 TL



12-15 yaş- 1565 TL



16 yaş ve üstü - 551 TL



Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü



7-11yaş - 2264 TL



12-15 yaş- 1709 TL



16 yaş ve üstü - 594 TL



1301-1600 motor



Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar



7-11yaş - 3661 TL



12-15 yaş - 2588 TL



16 yaş ve üstü - 993 TL



Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası



7-11yaş - 4031 TL



12-15 yaş- 2838 TL



16 yaş ve üstü - 1085 TL



Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü



7-11yaş - 4389 TL



12-15 yaş- 3098 TL



16 yaş ve üstü - 1184 TL