2025 Ocak maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar oldu? SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı

2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarında yapılan artışın ardından, emekliler maaş farklarını merakla bekliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 emekli maaş farklarının yatırılacağı tarihi açıkladı. Sosyal güvenlik kapsamında yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4-C) emeklileri için maaş ödemeleri, tahsis numarasına göre belirlenen takvime göre gerçekleştiriliyor. Peki, 2025 Ocak maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar oldu?

2025 Ocak maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar oldu? SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı - 1

Emeklilerin merakla beklediği maaş zam farklarının ödeme tarihleri netleşti. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmesinin ardından, zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı konusu gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin Şubat ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

NTVPARA HABERLERİ

2025 Ocak maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar oldu? SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı - 2

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının yükseltilmesi kapsamında farkların bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

2025 Ocak maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar oldu? SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı - 3

SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

2025 Ocak maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar oldu? SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı - 4

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR OLDU?

2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için emeklilere uygulanacak zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER