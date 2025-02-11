2025 Ocak maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar oldu? SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı
2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarında yapılan artışın ardından, emekliler maaş farklarını merakla bekliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 emekli maaş farklarının yatırılacağı tarihi açıkladı. Sosyal güvenlik kapsamında yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4-C) emeklileri için maaş ödemeleri, tahsis numarasına göre belirlenen takvime göre gerçekleştiriliyor. Peki, 2025 Ocak maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar oldu?
Emeklilerin merakla beklediği maaş zam farklarının ödeme tarihleri netleşti. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmesinin ardından, zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı konusu gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin Şubat ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.