2025 Ocak maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar oldu? SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR OLDU?

2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için emeklilere uygulanacak zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak.