2025 pasaport harcı ne kadar oldu? 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?
Pasaport harç ücretleri, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için bu oran yüzde 43.93 olarak açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu oranın ardından güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, 2025 pasaport harcı ne kadar oldu?
2025 yılında pasaport harç ve defter ücretlerine yüzde 43.93 oranında zam geldi. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ve 3+ yıllık pasaportlar için yeni fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, 2025 güncel pasaport harç miktarları...