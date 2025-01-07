2025 pasaport harcı ne kadar oldu? 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?

Buna göre 6 aylık pasaport 2 bin 359 lira,



1 yıllık pasaport 3 bin 449 lira,



2 yıllık pasaport 5 bin 631 lira,



3 yıllık pasaport 8 bin lira,



10 yıllık pasaport da 11 bin 274 lira olacak.