2025 prim miktarları: En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücrete toplamda yüzde 30 zam yapılmış oldu. Asgari ücret zammı ile Bağ-Kur prim ödemesi, isteğe bağlı sigorta primleri ve günlük temizlik işlerinde çalışanların sigorta prim ödemeleri dahil pek çok kalemde değişim olacak.