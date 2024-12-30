2025 prim miktarları: En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu?

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemenin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. İşte, asgari ücret zammıyla beraber değişecek prim ödemeleri...

2025 prim miktarları: En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? - 1

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücrete toplamda yüzde 30 zam yapılmış oldu. Asgari ücret zammı ile Bağ-Kur prim ödemesi, isteğe bağlı sigorta primleri ve günlük temizlik işlerinde çalışanların sigorta prim ödemeleri dahil pek çok kalemde değişim olacak.

NTVPARA HABERLERİ

2025 prim miktarları: En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? - 2

EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR OLDU? 

En düşük Bağkur primi, 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL'ye yükseldi.

2025 prim miktarları: En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? - 3

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU? 

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 8 bin 321,04 TL oldu.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi ise 62 bin 407.87 TL olarak ödenecek.

2025 prim miktarları: En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? - 4

GÜNLÜK EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU? 

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi, 8 bin 451.05 TL olarak güncellenecek.

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