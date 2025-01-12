2025 TCMB PPK toplantı takvimi: Merkez Bankası faiz toplantıları ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. TCMB takvimine göre, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Piyasalar, PPK sonrasında açıklanan faiz oranını ve mesajları yakından takip edecek. İşte, 2025 TCMB PPK toplantı takvimi...