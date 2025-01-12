2025 TCMB PPK toplantı takvimi: Merkez Bankası faiz toplantıları ne zaman?
Türkiye 2025 yılında enflasyon, büyüme ve istihdama odaklanacak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu dönemde 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapacak. Öte yandan yeni yılın ilk toplantı tarihi de merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. TCMB takvimine göre, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Piyasalar, PPK sonrasında açıklanan faiz oranını ve mesajları yakından takip edecek. İşte, 2025 TCMB PPK toplantı takvimi...