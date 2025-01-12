2025 TCMB PPK toplantı takvimi: Merkez Bankası faiz toplantıları ne zaman?

Türkiye 2025 yılında enflasyon, büyüme ve istihdama odaklanacak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu dönemde 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapacak. Öte yandan yeni yılın ilk toplantı tarihi de merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

2025 TCMB PPK toplantı takvimi: Merkez Bankası faiz toplantıları ne zaman? - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. TCMB takvimine göre, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Piyasalar, PPK sonrasında açıklanan faiz oranını ve mesajları yakından takip edecek. İşte, 2025 TCMB PPK toplantı takvimi...

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2025 TCMB PPK toplantı takvimi: Merkez Bankası faiz toplantıları ne zaman? - 2

İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDI


Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.

Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

2025 TCMB PPK toplantı takvimi: Merkez Bankası faiz toplantıları ne zaman? - 3

2025 TCMB PPK TOPLANTI TARİHLERİ


TCMB, PPK toplantılarını 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta gerçekleştirecek.

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